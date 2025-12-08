Inter News 24 Stramaccioni analizza la crescita dei nerazzurri tra pressing, primati offensivi e le scelte coraggiose di Chivu. Dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Como, l’Inter continua a raccogliere consensi unanimi anche tra gli addetti ai lavori. A commentare la prestazione dei nerazzurri è stato Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e oggi opinionista, intervenuto su DAZN per analizzare dati, scelte tattiche e l’evoluzione della squadra guidata da Cristian Chivu. L’ex tecnico ha sottolineato come l’Inter stia vivendo un momento di straordinaria efficacia offensiva, supportata da numeri che raccontano una squadra dominante sotto molti aspetti del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stramaccioni esalta l’Inter dopo il Como: «Numeri impressionanti e calcio innovativo»