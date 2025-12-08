Almeno 25 persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite nell’incendio della discoteca Birch a Goa, nell’ India occidentale. Tra le vittime ci sono anche quattro turisti e 14 membri dello staff. Non si conoscono le nazionalità delle vittime Dalle indagini preliminari emerge che la maggior parte delle vittime è morta soffocata dopo l’incendio scoppiato nel seminterrato del club, privo di un’adeguata ventilazione. “La causa del rogo deve ancora essere accertata; stiamo anche verificando se il club abbia rispettato le norme di sicurezza antincendio”, ha dichiarato il capo della polizia locale Alok Kumar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage in una discoteca a Goa, in India: incendio divora il locale, 25 morti. Il momento in cui il soffitto prende fuoco