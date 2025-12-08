Strage di Corinaldo quella notte maledetta di 7 anni fa | l’inferno in discoteca i morti il dolore

Corinaldo (Ancona), 8 dicembre 2025 – Dal ricordo di quella tragica notte alla discoteca lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono 5 minorenni e una madre di 4 figli, alle ultime vicende che hanno riaperto una ferita nei parenti delle vittime. Come l’evasione di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage: il 3 luglio luglio di quest’anno il giovane è riuscito a evadere dopo la discussione della tesi di laurea a Bologna; poi è stato catturato dopo 14 giorni a Lloret de Mar, vicino Barcellona. Anche un altro componente della banda dello spray stava progettando la fuga dal carcere: un’evasione che però nel suo caso è stata sventata appena in tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo, quella notte maledetta di 7 anni fa: l’inferno in discoteca, i morti, il dolore

