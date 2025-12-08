Strage di cani avvelenati a Favara Palumbo | Criminali senza pietà
"Ancora una volta sono costretto a dare notizia di povere creature uccise da alcuni criminali". Con queste parole, in un post pubblicato su Facebook, il sindaco Antonio Palumbo ha informato della presenza di veleno che ha provocato la morte di diversi cani nella zona di contrada Saraceno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
