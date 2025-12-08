Storie e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino
Leggende e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino con la 2ª edizione di “Libera un sacco di storie”. Sabato 13 e domenica 14 dicembre sono in programma due pomeriggi di racconti teatrali a ingresso libero e gratuito che, rivolti ai bambini a partire dai 4 anni di età, saranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
