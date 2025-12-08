Stop motori termici 2035 | UE verso il rinvio? Il piano di Merz

La transizione verso la mobilità elettrica in Europa potrebbe subire una significativa frenata, o quantomeno una ricalibrazione strategica. Secondo fonti autorevoli del settore automobilistico, la Commissione Europea sarebbe pronta a posticipare l’attesissimo annuncio del pacchetto di sostegno all’industria, inizialmente previsto per il 10 dicembre. Al centro del dibattito non c’è solo un ritardo burocratico, ma una vera e propria partita a scacchi geopolitica ed economica che vede protagonista la Germania del Cancelliere Friedrich Merz. Le case automobilistiche, schiacciate tra i costi della transizione e la concorrenza aggressiva della Cina, sperano che questo “tempo supplementare” serva a rivedere le rigide scadenze sullo stop ai motori termici nel 2035. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

