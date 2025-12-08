stoccolma lo spettacolo delle installazioni luminose ispirate ai premi nobel

Stoccolma è illuminata da una serie di installazioni artistiche colorate, che rendono omaggio ai lavori dei vincitori del Premio Nobel. L’evento rappresenta anche un invito al pubblico a uscire all’aperto, durante il periodo più buio dell’anno. Il festival, presentato dal Museo del Premio Nobel, riunisce artisti, designer e studenti internazionali e locali per creare opere d’arte luminose su larga scala in tutta Stoccolma. Diciannove installazioni sono esposte nel centro della capitale svedese e a Tensta fino al 14 dicembre. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

