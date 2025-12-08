Sto sempre peggio Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento in nessun giorno | Eric Dane di Grey’s Anatomy in sedia a rotelle per la Sla

“Ho la SLA, sto sempre peggio, ma continuerò a recitare”. Eric Dane è tornato a parlare della sua battaglia contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Intervenendo ad un dibattito online organizzato da IAMALS.org, ha descritto i cambiamenti fisici che ha subito negli ultimi mesi, tra cui la perdita di mobilità delle braccia, alterazioni del linguaggio e l’uso della sedia a rotelle. L’ex attore di Grey’s Anatomy ha rivelato all’inizio di quest’anno di convivere con la sclerosi laterale amiotrofica, una patologia che colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale. “ Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it