Stipendio da 70mila euro in più | chi sono i signori e le signore che decidono le nostre bollette

L'articolo analizza chi sono i membri che determinano le tariffe delle bollette in Italia, con un focus sulla recente composizione dell'organo decisionale. Dopo la riforma governativa, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) si configura come un organismo influente, caratterizzato da un assetto 3+2. Un approfondimento sui profili e le dinamiche di questa istituzione.

Il governo ha infine plasmato l'organo che decide sulle bollette dei cittadini. Ma non è da solo. Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è lottizzata con lo schema 3+2. Il neo presidente, Nicola Dell'Acqua è meloniano: da commissario straordinario di governo per la siccità. 🔗 Leggi su Today.it

