Stipendio come si modificheranno RPD CIA e indennità di direzione con il nuovo contratto? Pillole di Question Time

Nel question time del 2 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è stata analizzata una componente importante della retribuzione del personale scolastico: le indennità accessorie. In particolare, si è discusso delle modifiche previste per RPD, CIA e indennità di direzione con l’entrata in vigore del nuovo contratto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Stipendio docenti e ATA, come riconoscere se lo stipendio è corretto. Quando gli aumenti e quanto in busta paga? VIDEO - Cedolino stipendi docenti e ATA: a colloquio con il Presidente Anief Marcello Pacifico per parlare di alcune anomalie riscontrate. Come scrive orizzontescuola.it