Stendere il bucato in casa, specialmente d’inverno quando fuori piove o fa troppo freddo, sembra la soluzione più logica e semplice. Ma questo gesto quotidiano nasconde in realtà una serie di pericoli per la tua casa e, soprattutto, per la tua salute. Quando i vestiti bagnati rilasciano la loro umidità nell’aria, creano l’ambiente perfetto per la proliferazione della muffa. Questo fungo non è solo antiestetico sulle pareti, ma è un vero e proprio nemico silenzioso che può causare seri problemi. La muffa non si limita a macchiare i muri, ma rilascia nell’aria spore che respiriamo. Questo è un problema serio, soprattutto per chi è già sensibile o soffre di allergie o malattie respiratorie come l’ asma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Stendi i panni in casa durante l’inverno? In realtà è un grande rischio (ecco perché)