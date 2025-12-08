Stella | Norris ha imparato dai duelli con Max Ho saldato i conti ma se nel 2010 ci fosse stato il Drs
Il team principal era in Ferrari quando Alonso perse il Mondiale ad Abu Dhabi: "Che delusione con Fernando, ma in McLaren abbiamo vinto lasciando un messaggio che mi piace: si può vincere rispettando certi valori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Stella festeggia il mondiale di #Norris nel segno del suo passato in #Ferrari #F1 #AbuDhabiGP - facebook.com Vai su Facebook
#Stella festeggia il mondiale di #Norris nel segno del suo passato in #Ferrari #F1 #AbuDhabiGP Vai su X