Stazione di Quarto morta una donna investita sui binari

Ilsecoloxix.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è deceduta oggi presso la stazione di Quarto dopo essere stata investita sui binari. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Al momento, resta da chiarire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Le indagini sono in corso per stabilire le dinamiche dell’accaduto.

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia ferroviaria. ancora non è stato possibile stabilire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

stazione di quarto morta una donna investita sui binari

© Ilsecoloxix.it - Stazione di Quarto, morta una donna investita sui binari

Altri contenuti sullo stesso argomento

stazione quarto morta donnaStazione di Quarto, morta una donna investita sui binari Circolazione dei treni bloccata - ancora non è stato possibile stabilire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Quarto Morta Donna