Stazione di Quarto morta una donna investita sui binari

Una donna è deceduta oggi presso la stazione di Quarto dopo essere stata investita sui binari. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Al momento, resta da chiarire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Le indagini sono in corso per stabilire le dinamiche dell’accaduto.

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia ferroviaria. ancora non è stato possibile stabilire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Stazione di Quarto, morta una donna investita sui binari

