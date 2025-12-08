Stazione di Quarto morta una donna investita sui binari Circolazione dei treni bloccata

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia ferroviaria. ancora non è stato possibile stabilire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

