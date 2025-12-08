S andokan con Can Yaman ha fatto centro. La prima puntata della serie ha conquistato 5,7 milioni di telespettatori, con il 33,9% di share. Il ritorno del pirata, creato dalla penna di Emilio Salgari, che lotta per rubare ai ricchi e liberare il suo popolo dall’oppressione degli inglesi, ha annientato la concorrenza del Grande Fratello (fermo al 14 %). Dietro le quinte digitali di Sandokan: gli straordinari effetti speciali sono Made in Italy X Leggi anche › “Sandokan” versione 2025 arriva su Rai 1: Can Yaman sarà all’altezza di Kabir Bedi? La prima puntata si è conclusa con il rapimento di Marianna da parte di Sandokan e con la fuga dei pirati da Labuan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera il pubblico scoprirà il passato di Sandokan e di Yanez