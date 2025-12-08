Stasera al Grande Fratello mezza casa sarà eliminata

Davidemaggio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anticipazioni semifinale di lunedì 8 dicembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa,  Simona Ventura  conduce la dodicesima e penultima puntata del  Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini  Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi  e l’opinionista  Sonia Bruganelli. Una  semifinale  che si preannuncia piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la casa  stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico, a cominciare dal televoto aperto lunedì scorso – tra Domenico, Simone, Rasha e Francesca – che stabilirà subito i primi due eliminati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

stasera al grande fratello mezza casa sar224 eliminata

© Davidemaggio.it - Stasera al Grande Fratello mezza casa sarà eliminata

Argomenti simili trattati di recente

stasera grande fratello mezzaStasera va in onda la semifinale del “Grande Fratello 2025”: Rasha e Omer si sono lasciati - Tiene banco la rottura tra i due inquilini anche se c'è chi si domanda: «Ma sono mai stati insieme? Come scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Stasera Grande Fratello Mezza