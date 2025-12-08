Star Wars | The Old Republic Remake sarà presente ai The Game Awards 2025 suggerisce un leaker
Un nuovo e importante annuncio dedicato all’universo di Star Wars potrebbe essere imminente, e secondo il noto leaker Kurakasis sarà strettamente collegato al titolo “ The Old Republic ”. La fonte, considerata generalmente affidabile grazie alle anticipazioni corrette diffuse in passato, ha dichiarato che un “grande gioco di Star Wars” verrà rivelato molto presto, aggiungendo un indizio chiave: il nome si concluderà proprio con quella dicitura. Un dettaglio che ha immediatamente alimentato speculazioni tra appassionati e insider, pur restando nel campo delle voci da trattare con cautela. La finestra temporale suggerita da Kurakasis lascia intendere che l’annuncio possa arrivare ai The Game Awards 2025, evento annuale di enorme risonanza, atteso per la notte tra l’11 e il 12 dicembre. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuovo villain di star wars: scopri king gara e la sua storia
Non film di star wars: le 10 migliori pellicole di mark hamill
Lego star wars stagione 2: recensioni entusiastiche di Andor
Tornano la Marvel, Star Wars e Dune ma escono anche alcuni dei film migliori presentati negli scorsi Festival di Cannes e di Venezia e altri che saranno protagonisti agli Oscar. Tra adattamenti di celebri romanzi con le star del momento, la presenza dei miglio - facebook.com Vai su Facebook
Un grosso gioco su Star Wars verrà annunciato presto per un leaker, che specifica un dettaglio importante - Secondo un noto leaker ci sarebbe un nuovo Star Wars da annunciare nei prossimi giorni: si tratterebbe di un grosso progetto di cui sarebbe emerso un importante dettaglio sul titolo. Come scrive msn.com
Le novità sul remake di Star Wars: Knights of the Old Republic potrebbero arrivare ai The Game Awards - Un autorevole leaker ha fornito ulteriori indizi su quale titolo potrebbe fare notizia ai The Game Awards. Si legge su notebookcheck.it
Rumor: Upcoming Star Wars Announcement Could Be Related To The Old Republic - The potential cancellation of Star Wars Outlaws 2 could spell an unfortunate trend for the future of the video game industry. Da gamerant.com