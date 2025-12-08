Un nuovo e importante annuncio dedicato all’universo di Star Wars potrebbe essere imminente, e secondo il noto leaker Kurakasis sarà strettamente collegato al titolo “ The Old Republic ”. La fonte, considerata generalmente affidabile grazie alle anticipazioni corrette diffuse in passato, ha dichiarato che un “grande gioco di Star Wars” verrà rivelato molto presto, aggiungendo un indizio chiave: il nome si concluderà proprio con quella dicitura. Un dettaglio che ha immediatamente alimentato speculazioni tra appassionati e insider, pur restando nel campo delle voci da trattare con cautela. La finestra temporale suggerita da Kurakasis lascia intendere che l’annuncio possa arrivare ai The Game Awards 2025, evento annuale di enorme risonanza, atteso per la notte tra l’11 e il 12 dicembre. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Star Wars: The Old Republic Remake sarà presente ai The Game Awards 2025, suggerisce un leaker