Star trek attori e riferimenti in mad men | una connessione sorprendente

Mad Men e Star Trek, due icone della televisione, si intrecciano in modi inaspettati. La serie di Matthew Weiner, disponibile su HBO Max in 4K, cela numerosi richiami e collegamenti con il mondo di Star Trek, creando una connessione sorprendente tra il mondo dello stile anni '60 e quello della fantascienza.

connessioni sorprendenti tra Mad Men e Star Trek. La serie televisiva Mad Men, in streaming su HBO Max in versione 4K, nasconde numerosi riferimenti e collegamenti con il franchise di Star Trek. Ambientata tra il 1959 e il 1969, la narrazione si svolge in un periodo che coincide con le prime stagioni della serie originale, anche se quest’ultima viene trasmessa dal 1966, anno in cui si apre l’ambientazione di Mad Men con la quinta stagione. La presenza di più attori di Star Trek e riferimenti impliciti rendono questa produzione una vera e propria cartolina con un tocco di cultura pop intergalattica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star trek attori e riferimenti in mad men: una connessione sorprendente

Approfondisci con queste news

STAR TREK www.afnews.info segnala: Star Trek's Controversial Spock Romance Fixes 2 Classic TOS Episodes Fans Thought It Broke - CBR https://static0.cbrimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/spock-and-christine-chapel-facing-each-other- Vai su Facebook

James Darren, l'attore di Star Trek morto per problemi cardiaci a 88 anni - americano che divenne famoso come l'adolescente rubacuori nella serie di film Gidget e per i suoi ruoli in “T. Come scrive ilgazzettino.it