Star del rugby sullo scoglio di Quarto L’omaggio della concittadina dei Mille
C’era l’Italia da fare e tra i Mille che partirono con Garibaldi figurava un caponaghese, Ferdinando Voltolina. Più di un secolo e mezzo dopo, 165 anni per l’esattezza, una sua concittadina è tornata sullo scoglio di Quarto, a Genova, dal quale salparono, a rendere omaggio a lui e alle camicie rosse. Ma non una qualunque. Lei è Isabella Locatelli, star della nazionale di rugby e con lei i colleghi in azzurro per un tributo che la Federazione ha voluto porgere all’impresa del 1860. Una maglia rosso Garibaldi ricorda quei giorni gloriosi. La campionessa brianzola ha fatto da testimonial per il terzo kit della Nazionale Italiana che onora, proprio per la stagione 20252026, l’avventura più famosa del Risorgimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
