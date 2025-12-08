Stallo sul prestito a Kiev con asset russi Francia contraria Lettera dei leader dei Paesi baltici | noi favorevoli
Roma, 8 dicembre 2025 – Doccia fredda su Kiev dopo che la Francia, che ha sostenuto la concessione di un prestito di riparazione all'Ucraina, si è rifiutata di includervi i fondi congelati nelle banche private della repubblica (come rende noto l'agenzia russa Tass, citando il Financial Times). Una posizione in contrasto con quella dei leader dei Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), e Polonia, Irlanda, Svezia e Finlandia, che hanno scritto una lettera all'Ue per ribadire il loro pieno sostegno alla proposta della Commissione europea per l'utilizzo degli asset russi congelati. Intanto il presidente americano Donald Trump si è detto “deluso” da Zelensky perché “non ha ancora letto la proposta di pace americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
