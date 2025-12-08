Squadra di pallavolo finisce all’ospedale Atlete intossicate dal riscaldamento
La Procura di Catania ha aperto un fascicolo sull’ intossicazione da monossido di carbonio respirato dopo una fuga di gas dall’impianto di riscaldamento del Palatenda comunale di Zafferana Etnea (foto) mentre si stava disputando la partita di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ‘96 Milazzo. L’inchiesta, senza indagati, ipotizza il reato di lesioni colpose. L’impianto di riscaldamento è stato sequestrato dai vigili del fuoco. Tra i punti da chiarire anche perché sia stato acceso nonostante, pare, non fosse stato ancora neppure collaudato. Per l’emissione di monossido di carbonio alcune giocatrici sono svenute sul posto, altre hanno accusato forti mal di testa e difficoltà nel respirare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
