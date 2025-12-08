Spunti di vista Una lezione che il Como ha già capito
Mola Non deve sorprendere il poker che l’ Inter ha rifilato al Como. Ricorda alcune partite anche del recente passato, quando a San Siro si presentava la bellissima Atalanta di Gianpiero Gasperini e tornava a casa con quattro palloni in saccoccia (è accaduto nel febbraio e nell’agosto del 2024) ma non per questo ridimensionata. Certe lezioni servono e aiutano a crescere (infatti i bergamaschi hanno vinto un’ Europa League e continuano a giocare in Champions League ), probabilmente sarà così anche per i lariani. "Una notte amara, ma il nostro spirito non si piega - ha commentato a “caldo“ il presidente Suwarso -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
