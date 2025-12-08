Sport in tv oggi lunedì 8 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 8 dicembre, la seconda settimana del mese comincia con una giornata sicuramente meno ricca a confronto con l’ultimo weekend ma comunque non priva di eventi degni di nota. Oltre al consueto appuntamento notturno con la NFL, ci sarà spazio anche per l’ultimo atto della tappa di Ruka valevole per la Coppa del Mondo di moguls. Il menù odierno propone anche i posticipi dei campionati nazionali di sport di squadra tra cui Sassuolo-Lazio per la Serie A di calcio femminile e Padova-Monza per la Superlega di volley. Grande attesa per i tre match che chiuderanno il 14° turno della Serie A di calcio maschile Pisa-Parma, Udinese-Genoa e soprattutto in serata un Torino-Milan cruciale in ottica lotta Scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

