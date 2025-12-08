Sport in tv oggi lunedì 8 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 8 dicembre, la seconda settimana del mese comincia con una giornata sicuramente meno ricca a confronto con l’ultimo weekend ma comunque non priva di eventi degni di nota. Oltre al consueto appuntamento notturno con la NFL, ci sarà spazio anche per l’ultimo atto della tappa di Ruka valevole per la Coppa del Mondo di moguls. Il menù odierno propone anche i posticipi dei campionati nazionali di sport di squadra tra cui Sassuolo-Lazio per la Serie A di calcio femminile e Padova-Monza per la Superlega di volley. Grande attesa per i tre match che chiuderanno il 14° turno della Serie A di calcio maschile Pisa-Parma, Udinese-Genoa e soprattutto in serata un Torino-Milan cruciale in ottica lotta Scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
I 140 anni del Carlino, l’anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l’evento al teatro San Carlo
Oggi Carate inaugura il suo nuovo palazzetto dello sport: al taglio del nastro Rovazzi e altri vip
Sport in tv oggi (lunedì 15 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Ho raccontare la mia #Palestina, oggi, su @Avvenire_Nei. Se lo sport può essere strumento di propaganda, la distruzione dello sport è uno strumento per cancellare un popolo e le sue passioni. Io e la nazionale palestinese di #pallavolo. Vai su X
Oggi, in qualità di assessore regionale allo sport, ho avuto l'onore di partecipare agli Stati Generali dello Sport a Catania. È stato un momento significativo per ribadire l'importanza che lo sport ha ricoperto e continuerà a ricoprire nella nostra regione. Ho sott - facebook.com Vai su Facebook
Sport in tv oggi (lunedì 8 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, lunedì 8 dicembre, la seconda settimana del mese comincia con una giornata sicuramente meno ricca a confronto con l'ultimo weekend ma comunque ... Si legge su oasport.it
Sport in tv oggi (sabato 6 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Abu Dhabi, che ... Riporta oasport.it