Sport in tv | il programma di questo lunedì 8 dicembre

Lunedì di festa ma non di pausa per lo sport: continua la 14ª giornata di Serie A in questo 8 dicembre ma non solo, di seguito il programma. Quest’oggi, lunedì 8 dicembre, sono ancora attese in campo Pisa-Parma, Udinese-Genoa e Torino-Milan per chiudere la 14ª giornata di Serie A. Ecco poi cos’altro ci sarà in giornata: il programma con tutti gli orari e dove vedere ogni evento in tv e in streaming. Sport in tv: il programma di oggi, lunedì 8 dicembre. 2.20 Football americano, NFL: Kansas City Chiefs-Houston Texans – Diretta streaming su DAZN 9.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo: Moguls a Ruka – Dalle 15. 🔗 Leggi su Sportface.it