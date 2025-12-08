La star di Scappa - Get Out ha aggiornato sull'evoluzione del lavoro in merito allo spin-off animato dello SpiderVerse in arrivo presto sullo schermo. Daniel Kaluuya ha svelato di essere alle battute conclusive della stesura della sceneggiatura del suo spin-off di Spider-Man, dal titolo Spider-Punk. Dopo aver doppiato l'omonimo personaggio in Across the Spider-Verse, la star premio Oscar si è messa al lavoro sulla nuova traspozione. Kaluuya è stato ingaggiato per lavorare allo script e interpretare un film spin-off su Spider-Man e insieme al co-sceneggiatore Ajon Singh sta ultimando gli ultimi ritocchi sulla prima bozza della sceneggiatura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Punk, Daniel Kaaluya alimenta l’entusiasmo dei fan: “Emozionante scrivere qualcosa in questo universo"