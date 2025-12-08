Finito nell’album dei ricordi il terzo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sulla mitica Thialf, gli azzurri hanno conquistato un podio, grazie al secondo posto di Davide Ghiotto nei 10000 metri, ma ci sono tanti aspetti che possono destare riflessione in un senso o nell’altro. Si parte proprio dal campione vicentino che si è sbloccato in questa edizione del massimo circuito internazionale, ma ha perso la propria imbattibilità nella prova dei 10 km. L’azzurro non perdeva su questa distanza dal 28 gennaio 2023 e da 13 gare tenendo in considerazione gli eventi di ogni rango e tipologia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Speed skating, Davide Ghiotto torna sul podio a Heerenveen, ma non è più imbattibile nei 10000 metri…Pergher cresce