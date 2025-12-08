‘Spara a Giorgia’ rimossa scritta minatoria contro Meloni a Pietrasanta
"Già nel pomeriggio di domenica 7 dicembre la scritta" 'Spara a Giorgia' siglata Br "era scomparsa, rimossa grazie all'intervento degli addetti comunali; ma questo episodio resta un segnale inquietante, testimonianza del clima di rabbia e intolleranza che il cosiddetto 'campo largo' sta alimentando nel Paese e che sfocia in queste espressioni macabre, del .
L’orribile, ignobile e infame scritta ‘spara a Giorgia’ apparsa su un muro di Marina di Pietrasanta e firmata “Brigate Rosse” testimonia di un clima di odio rispetto al quale non è più lecito il silenzio. Fermiamoli, fermateli, isolateli, condannateli: è necessario inter - facebook.com Vai su Facebook
Scritta minacciosa a Marina di Pietrasanta (LU) con la premier Meloni: "Spara a Giorgia, firmato Brigate Rosse". Donzelli, FdI, assicura: "Non si farà intimidire". Solidarietà dalla maggioranza. Le opposizioni insorgono contro il governo accusato di subalternit Vai su X