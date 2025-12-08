Spalletti Yildiz non è Totti | da falso 9 si spegne Da vero 10 invece
Dopo l'ingresso di un attaccante il fantasista turco torna nella sua posizione naturale e brilla. Per il suo tecnico però "poteva fare di più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Spalletti alla Juventus: ecco come potrebbe giocare, modulo e giocatori chiave. Yildiz al centro, Thuram ‘alla Anguissa’ e quel retroscena su Koop
Capello: "Poca fiducia in Tudor, ma ha pagato per tutti. Spalletti è l'uomo giusto, riparta da Yildiz"
Yildiz al centro, Thuram come Anguissa: come giocherebbe la Juve di Spalletti
Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti: “Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. #Yildiz non si è espresso al meglio” Vai su X
Spalletti fa le prove per Napoli-Juve: Yildiz come Totti, scatta la rivoluzione del 10 bianconero - Chissà se Spalletti, da sempre avvezzo a quelle frasi a effetto che, negli anni, hanno contribuito a farne e ... msn.com scrive
Yildiz finto nove alla Totti, cosi Spalletti ridisegnerebbe il ruolo del turco - Era il 2005 quando Spalletti, insediatosi da poche settimane sulla panchina giallorossa, si ritrovò improvvisamente senza attaccanti a causa dei continui infortuni di Vincenzo Montella e Shabani Nonda ... Si legge su it.blastingnews.com
Yildiz come Totti? Spalletti vorrebbe spostarlo falso nove contro il Napoli (Tuttosport) - Luciano Spalletti starebbe pensando di schierare Kenan Yildiz falso nove contro il Napoli per non dare riferimenti in attacco. Secondo ilnapolista.it