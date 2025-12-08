Spalletti troppo prudente | così la Juve ha ceduto al Napoli

Forzazzurri.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per La Gazzetta dello Sport, la sconfitta della Juventus al Maradona nasce prima ancora del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

spalletti troppo prudente cos236 la juve ha ceduto al napoli

© Forzazzurri.net - Spalletti troppo prudente: così la Juve ha ceduto al Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

Spalletti dopo Juve-Sporting Lisbona: "Bellissima reazione, meritavamo di vincere" - Spalletti prosegue: "C'è il rischio di essere troppo offensivi contro una squadra come la loro, bravi a giocare nello stretto, è la scuola portoghese. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Troppo Prudente Cos236