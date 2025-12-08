Spalletti | Timidi e poco incisivi il Napoli è andato più forte

Tempo di lettura: 2 minuti " Loro stasera sono andati più forti di noi, che siamo stati più timidi nel girare questa palla, quello che era un po' il disegno che volevamo costruire lì in mezzo al campo, di avere superiorità: non ci siamo riusciti". Lo ha detto a Dazn il tecnico della Juventus Luciano Spalletti dopo la sconfitta in casa del Napoli. Il tecnico sottolinea che " abbiamo riperso spesso palla – ha detto – e di conseguenza ci hanno fatto correre, perchè loro sono una squadra forte, però sono anche in condizione, hanno struttura, hanno corsa, per cui o tieni palla oppure loro ti portano in giro per il campo perché hanno forza e hanno qualità.

