«Se non la guidi tu la partita poi ti ritrovi a fare il passeggero di altri». Luciano Spalletti, forse il miglior aforista della Serie A, ha riassunto così la sconfitta della sua Juventus col Napoli - arrivata tra i fischi del Maradona, per ironia della sorte, esattamente due anni dopo che gli era stata data la cittadinanza onoraria. O almeno, questo è stato uno dei modi in cui ha provato a spiegare una partita in cui la Juventus è riuscita a calciare in porta per la prima volta al 59' - il gol del momentaneo 1-1 di Yildiz. «Dobbiamo tirare qualche somma», ha detto uno Spalletti nervoso a fine partita, e ci mancherebbe altro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Spalletti si è complicato la vita da solo