Spalletti scatta l' ora delle scelte | Thuram Locatelli e Conceiçao rischiano il posto?

L'allenatore Spalletti si prepara a prendere decisioni cruciali, valutando le possibili alternative nel centrocampo e in attacco. Thuram, Locatelli e Conceiçao rischiano il posto, mentre Miretti potrebbe emergere come una valida opzione. In attacco, l'unico sicuro è Yildiz, mentre il tecnico cerca la soluzione migliore per rinforzare la squadra.

Il tecnico non è soddisfatto del centrocampo, dove Miretti potrebbe trovare più spazio. In attacco l'unica certezza è Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti, scatta l'ora delle scelte: Thuram, Locatelli e Conceiçao rischiano il posto?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spalletti fa le prove per Napoli-Juve: Yildiz come Totti, scatta la rivoluzione del 10 bianconero Vai su Facebook

Juventus, Spalletti sfida il passato: ballottaggio Thuram-Miretti - Quella contro il Napoli sarà una partita importante che dirà molto sul futuro della Juventus, come ha spiegato lo stesso Luciano Spalletti. Come scrive tuttomercatoweb.com