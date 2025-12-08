Spalletti rivendica il suo operato a Napoli | Quel lavoro ha permesso al club di incassare soldi

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa post Napoli-Juventus rivendica il suo lavoro fatto con i partenopei negli anni passati e si prende i meriti per ciò che è avvenuto: "Con quel lavoro il club ha incassato soldi e costruito una squadra che garantirà un futuro per anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Rivendica Suo Operato