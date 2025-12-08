Spalletti pensava di dover combattere contro il Maradona ma i tifosi l’hanno ignorato

Repubblica racconta il Napoli-Juve di Luciano Spalletti che è arrivato a giocare la partita da grande ex. “Il cittadino onorario Spalletti era tornato nella sua Napoli con la stres sante convinzione di doversi battere su due fronti: da grande ex contro i 55mila del Maradona e in panchina nella prima sfida ufficiale della carrie ra contro Conte. Ma lo stadio l’ha nel la sostanza ignorato ed stato cavalle resco l’abbraccio tra i due colleghi a bocce ferme, all’inizio delle ostilità”. Potrebbe interessarti: Sarri: «Dei tifosi della Juventus non me ne frega niente, non sono juventino» Di fondo battere la Juventus non è più una novità per il Napoli “S ono sette anni di fila che la Juventus perde a Napo li, non si è salvato nemme no Allegri e chissà se è un caso che la serie sia cominciata nel 2019 con Sarri e il suo piezz’ ’e core sacrificato al passato che ricorda con più amore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

