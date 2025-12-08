Spalletti | Juve scolastica ci siamo impantanati Il cambio di Yildiz? Openda è costato 50 milioni

Luciano Spalletti dopo il ko della Juventus con il Napoli ha analizzato la partita ed ha puntato il dito contro la squadra, che ha commesso una serie di errori: "Ora dobbiamo tirare le somme". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Ultimissime Juve LIVE: Spalletti ha firmato il suo contratto con i bianconeri, svelato il suo staff

Juve-Sporting 1-1, le pagelle: Vlahovic belva (8), Kalulu onnipresente (7,5), Gatti alti e bassi (5,5). Spalletti inizia con un pari (6,5)

Ultimissime Juve LIVE: il piano per il rinnovo di Vlahovic, Spalletti interviene sui campi della Continassa e le probabili scelte nel derby

Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook

? #Spalletti subissato dai fischi al Maradona prima di Napoli-Juve: lui reagisce così Vai su X

Spalletti: “Juve scolastica, ci siamo impantanati. Il cambio di Yildiz? Openda è costato 50 milioni” - Luciano Spalletti dopo il ko della Juventus con il Napoli ha analizzato la partita ed ha puntato il dito contro la squadra, che ha commesso una serie di ... Secondo fanpage.it

Juventus, Spalletti: "Sono stati più forti di noi, serve un passo avanti velocemente" - Si, quando cantano queste canzoni che conosco ormai a memoria diventa uno spettacolo unico" ... Segnala msn.com

Juventus, Spalletti: "Il Napoli è andato più forte, serve un passo avanti velocemente" - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2- Scrive tuttomercatoweb.com