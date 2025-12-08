Spalletti Juve i giornali si scagliano contro il tecnico | Gli si chiedeva quantomeno una prestazione degna la Champions ora è utopia La pagella

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, Tuttosport è duro col tecnico dopo il ko di Napoli: voto 5, la distanza dalle prime aumenta e l’obiettivo europeo sembra un miraggio. Il ritorno di  Luciano Spalletti  nello stadio che lo ha reso immortale si è trasformato in una serata da dimenticare sul piano sportivo. La sconfitta per 2-1 contro il  Napoli  ha lasciato scorie pesanti e le critiche non hanno tardato ad arrivare. L’analisi più severa arriva dalle colonne di  Tuttosport, che ha bocciato senza appello la gestione della gara da parte del tecnico bianconero, imputandogli non tanto il risultato finale, quanto la modalità con cui è maturato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve i giornali si scagliano contro il tecnico gli si chiedeva quantomeno una prestazione degna la champions ora 232 utopia la pagella

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, i giornali si scagliano contro il tecnico: «Gli si chiedeva quantomeno una prestazione degna, la Champions ora è utopia». La pagella

News recenti che potrebbero piacerti

Social in tilt: i tifosi della Juventus si scagliano contro Luciano Spalletti - Mercoledì alle 21 la Juventus tornerà in campo: appuntamento all’Allianz Stadium per la sfida di Champions League contro i ciprioti del Pafos. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Giornali Scagliano