Spalletti Juve, Tuttosport è duro col tecnico dopo il ko di Napoli: voto 5, la distanza dalle prime aumenta e l’obiettivo europeo sembra un miraggio. Il ritorno di Luciano Spalletti nello stadio che lo ha reso immortale si è trasformato in una serata da dimenticare sul piano sportivo. La sconfitta per 2-1 contro il Napoli ha lasciato scorie pesanti e le critiche non hanno tardato ad arrivare. L’analisi più severa arriva dalle colonne di Tuttosport, che ha bocciato senza appello la gestione della gara da parte del tecnico bianconero, imputandogli non tanto il risultato finale, quanto la modalità con cui è maturato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, i giornali si scagliano contro il tecnico: «Gli si chiedeva quantomeno una prestazione degna, la Champions ora è utopia». La pagella