Vince chi parla con i fatti, cosa nella quale Antonio Conte è uno specialista senza molti rivali. Il Napoli torna in testa dopo l’incrocio col suo passato e il confronto è abbastanza impietoso, perché nonostante le tante assenze i campioni in carica dimostrano una solidità che la Signora ancora non ha. Sull’erba del San Paolo luccica un primo posto che vale molto di più, considerando l’emergenza infermeria. Difficile dire oggi se sia la definitiva bocciatura dei sogni di gloria bianconeri, che stavano per sfangarla pur in una serata non sfavillante, e poi si sono fatti male da soli in tutti i sensi, tra cambi sbagliati e un mezzo autogol, sotto forma di assist involontario in area agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spalletti, il passato brucia. Hojlund il doppio incubo. Ecco un Napoli da vetta