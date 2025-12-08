Spalletti | Il Napoli è andato più forte Noi troppo timidi servono passi avanti

Così l'allenatore della Juve dopo il ko in trasferta al Maradona che tiene i bianconeri ancora fuori dalla zona europea.

