Spalletti ha cercato di stupire in un modo esagerato Condò

Spalletti non è riuscito a stupire il Napoli di Conte, che anzi ha reagito alle sue mosse tattiche con grande sicurezza. Rrahmani ha dichiarato che si trattava di difendere come contro l’Atalanta, ovvero il Napoli era già pronto anche a sistemarsi senza un punto di riferimento offensivo avversario. Ne parla Condò sul Corsera, ponendo l’accento su come Spalletti volesse stupire esageratamente senza in realtà riuscirci per niente. Spalletti si è dato all’overthinking, ha voluto stupire eccessivamente (Condò). Si legge così sul Corsera: “Le due squadre migliori stanno prendendo velocità. Dopo la spettacolare dimostrazione di forza dell’Inter, che ha battuto il Como nell’assoluto del match e nel relativo dei suoi momenti chiave, il Napoli ha fatto fuori la Juve con tanti meriti suoi — la leadership di McTominay, la classe di Neres, la presenza scenica di Hojlund a centro area — e altrettanti demeriti della rivale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

