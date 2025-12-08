Spalletti già al capolinea | alla Juve è scontro totale

La sconfitta contro il Napoli apre il dibattito in casa Juventus: Spalletti già sotto accusa, ma c’è chi individua altri colpevoli Una sconfitta che pesa. La Juventus esce da Napoli con zero punti e tanti interrogativi, forse troppi. Al cospetto di una squadra priva del centrocampo titolare, i bianconeri non sono mai riusciti a rendersi pericolosi e hanno trovato il momentaneo pareggio soltanto con un’incursione estemporanea di Yildiz. Proprio la gestione del turco fa discutere: Spalletti lo ha impiegato come falso nove nel primo tempo, per poi affiancargli David ed, infine, proprio quando sembrava essere in grado di spaccare l’incontro lo ha tolto dal campo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - “Spalletti già al capolinea”: alla Juve è scontro totale

Approfondisci con queste news

Milan, Gimenez al capolinea? I piani per Gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti per non svendere la Juve: la missione per cui è stato scelto e i clamorosi precedenti - A prescindere dalla classifica e dai risultati dei primi mesi di stagione: è tutto ancora raddrizzabile, del resto, altrimenti non avrebbe avuto alcun ... Scrive tuttosport.com