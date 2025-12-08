Il ritorno di Spalletti al Maradona è stato incredibilmente anonimo sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista tattico. Dagli spalti qualche timido fischio, in campo ben poco a partire dalle scelte iniziali. È quanto scrivono i principali quotidiani nazionali sulle rispettive edizioni odierne, da Tuttosport a La Repubblica. Di seguito il dettaglio. Spalletti, i voti e le descrizioni dei quotidiani. Tuttosport: 5 “Nessuno gli chiedeva di vincere a tutti i costi a Napoli dove il successo manca dal 2019, ma quantomeno di sfoderare una prestazione degna. La distanza con le prime della classe ora si fa sempre più marcata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Spalletti da incubo. "Rinnega la "spallettata" più profonda e prende 5 in pagella