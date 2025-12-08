Spal primato a braccetto Basta una rete di Ricci
Alla Spal basta una zampata di Ricci per piegare la Sampierana e conservare il primo posto i classifica, sempre a braccetto col Mezzolara, che non molla la presa superando il Sanpaimola. I biancazzurri comandano la partita dall’inizio alla fine, conquistando con merito l’intera posta seppur con un risultato che lascia col cuore in gola i tifosi fino al triplice fischio. Mister Di Benedetto – squalificato e appostato al centro della gradinata per dare indicazioni alla sua squadra – sceglie nuovamente Cozzari nel ruolo di centravanti, in un 4-2-3-1 con Senigagliesi, Malivojevic e Carbonaro sulla trequarti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
