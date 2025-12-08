Spagna Argentina America | quando Messi comanda vince

La legge dell'argentino è semplice: se si fa come dice lui, si vince. Una vera e propria dittatura del trionfo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spagna, Argentina, America: quando Messi comanda, vince

Yamal sfida Messi! La Finalissima Spagna-Argentina ha una data (ma non una sede) - E' stata trovata finalmente una data per la "Finalissima" tra Argentina e Spagna, ovvero il trofeo che vede affrontarsi la Nazionale che ha vinto la Copa America e quella che ha trionfato all'Europeo. Scrive tuttomercatoweb.com