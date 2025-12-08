Spada femminile Chiara Panzera domina la seconda prova interregionale
BRINDISI - La scherma brindisina brilla ancora grazie alle Lame Azzurre "Maestri Zumbo". Nella seconda prova Interregionale Assoluti di Spada, svoltasi a Grottaglie ieri sera, domenica 8 dicembre, Chiara Panzera ha confermato il suo eccellente stato di forma conquistando il gradino più alto del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
