Spada emozioni e grandi risultati | due atleti dell’Accademia Rubicone avanzano alla fase nazionale
Si è tenuta domenica 7 dicembre, al Palasavena di San Lazzaro di Savena, la seconda prova di qualificazione assoluta di spada, una gara con 138 atleti nella prova maschile e 88 nella prova femminile, dove solo il 10% dei partecipanti otteneva il pass per la successiva fase nazionale.L’Accademia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Grazie per tutto ciò che sei stato, sei e sarai per noi. Per averci sempre difesi e protetti contro tutto e tutti. Sei stato scudo e spada. Per averci resi quello che siamo. Per averci regalato emozioni che solo tu potevi regalarci. Per le tue innate doti di leadership. Pe - facebook.com Vai su Facebook
Cavalcare nuove esperienze Ragazzi in sella: emozioni e crescita Grandi risultati con l’ippoterapia - I cavalli della riabilitazione equestre del Centro Ippico Empolese di Villanova hanno ... Riporta lanazione.it