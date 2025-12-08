Spada emozioni e grandi risultati | due atleti dell’Accademia Rubicone avanzano alla fase nazionale

Cesenatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta domenica 7 dicembre, al Palasavena di San Lazzaro di Savena, la seconda prova di qualificazione assoluta di spada, una gara con 138 atleti nella prova maschile e 88 nella prova femminile, dove solo il 10% dei partecipanti otteneva il pass per la successiva fase nazionale.L’Accademia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

