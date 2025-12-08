Spaccio furti e rapine | intensificati controlli nel sud pontino

Controlli rafforzati da parte dei carabinieri nel sud pontino nel fine settimana. In particolare nella giornata di sabato 6 dicembre i militari hanno effettuato un servizio straordinario tra i territori di Formia e Itri, finalizzo a prevenire e reprimere la criminalità comune, soprattutto i reati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ha segato le sbarre e si è calato con le lenzuola: #ricercato Toma Taulant, albanese di 41 anni. Era #detenuto nel carcere di Opera a #Milano. Colpevole di furti, rapine e spaccio di droga, sarebbe uscito nel 2048 dopo una serie di condanne a 24 anni.

Ascoli, il report della Prefettura: in calo i furti, ma aumentano rapine e spaccio di droga - Per quanto riguarda gli autori dei reati denunciati nel 2025, l’83,85% sono italiani e comunitari, il 16,15% extracomunitari ... Si legge su rivieraoggi.it