sottratta la carrozzina al campione di handbike

Rubata la carrozzina elettrica del campione di handbike. Davyd Andryiesh (foto), 23 anni, ha fatto l’amara sorpresa al mattino, quando è arrivato nel sottoscala del condominio in cui vive a Villasanta, in Brianza. Davyd è nato in Ucraina con una paralisi cerebrale infantile e per lui quella carrozzina è vitale. Per andare in università, per continuare il suo impegno politico locale e per vivere in autonomia. È anche campione di handbike: dal 2017 sei titoli regionali, uno europeo Under 23 e un terzo posto nella gara a tappe del Giro d’Italia. "Nelle case Aler in cui abito la serratura del condominio è rotta da parecchio tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

