Sos povertà | boom di richieste d’aiuto La rete di sostegno ha accolto 150 persone in più rispetto al 2024

di Anna Bellocchi Nei gelidi mesi invernali, alcune mancanze diventano ancor più insostenibili. Prima fra tutte, la mancanza di un tetto sotto cui ripararsi, che ancora colpisce centinaia di persone in città. Una situazione a cui tenta di far fronte la rete del Centro servizi per il contrasto alla povertà, composta dalle associazioni Rumori Sinistri Odv, Caritas e Papa Giovanni XXIII, che, insieme con l’attività di Unità di Strada e del Guardaroba Solidale Madiba, intende dare risposte sempre più multilivello all’interno di una rete integrata di progettualità. Come? "Attuando interventi concreti, come lo Sportello Homeless Rights, che possano contrastare la povertà e sostenere le persone senza casa", spiegano le associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos povertà: boom di richieste d’aiuto. La rete di sostegno ha accolto 150 persone in più rispetto al 2024

Altri contenuti sullo stesso argomento

La ricchezza reale delle famiglie italiane, dal 2011, è scesa dell’8,5%. Ma la parte più ricca della popolazione ha visto il suo patrimonio crescere. Lo dice il nuovo rapporto Censis, che guarda anche al boom dell’occupazione: ormai riguarda solo gli over 50 e, - facebook.com Vai su Facebook

Sos povertà: boom di richieste d’aiuto. La rete di sostegno ha accolto 150 persone in più rispetto al 2024 - Nel 2025 sono aumentati anche gli accessi totali al Centro servizi di Caritas, Papa Giovanni e Rumori Sinistri arrivando a 2. Lo riporta ilrestodelcarlino.it