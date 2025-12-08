Sos povertà | boom di richieste d’aiuto La rete di sostegno ha accolto 150 persone in più rispetto al 2024

di Anna Bellocchi Nei gelidi mesi invernali, alcune mancanze diventano ancor più insostenibili. Prima fra tutte, la mancanza di un tetto sotto cui ripararsi, che ancora colpisce centinaia di persone in città. Una situazione a cui tenta di far fronte la rete del Centro servizi per il contrasto alla povertà, composta dalle associazioni Rumori Sinistri Odv, Caritas e Papa Giovanni XXIII, che, insieme con l’attività di Unità di Strada e del Guardaroba Solidale Madiba, intende dare risposte sempre più multilivello all’interno di una rete integrata di progettualità. Come? "Attuando interventi concreti, come lo Sportello Homeless Rights, che possano contrastare la povertà e sostenere le persone senza casa", spiegano le associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

