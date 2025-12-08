Sorrentino sentenzia | Inter? Col Como non c’è stata partita! Poi avverte il Liverpool

L'ex portiere e attuale commentatore Sorrentino analizza la prestazione dell'Inter contro il Como, sottolineando la superiorità della squadra nerazzurra. Contestualmente, rivolge un avvertimento al Liverpool in vista del prossimo impegno, evidenziando le potenzialità e le sfide future. Un'analisi che mette in luce le aspettative e le strategie per le prossime partite.

Inter News 24 in vista del match di domani. Ospite negli studi de “La Nuova DS”, Stefano Sorrentino ha analizzato la netta vittoria dell’Inter contro il Como. L’ex estremo difensore ha sottolineato come a San Siro non ci sia stata storia: la formazione guidata da Cesc Fabregas, solitamente maestra nel pressing, ha girato a vuoto di fronte alla qualità e alle idee messe in campo dai padroni di casa, che sembravano avere una superiorità numerica in campo. Proiettandosi verso la sfida di Champions League, l’opinionista ha espresso grande ottimismo per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sorrentino sentenzia: «Inter? Col Como non c’è stata partita!». Poi avverte il Liverpool

