Soprano e musica Una Lady Macbeth supera ogni ostacolo

Prima che si alzasse il sipario per la molto attesa Prima scaligera dell'opera in quattro atti e nove quadri, Una lady Macbeth del distretto di Mzensk di Dmitrij Shostakovich, tornava il ricordo di una poesia del poeta russo Evgenij Evtusenko. La scrisse nel 1963, s'intitolava Seconda nascita, in occasione della creazione della seconda versione della Lady Macbeth, intitolata Katerina Izmajlova, trent'anni dopo la cancellazione per immoralità voluta da Stalin. «No, la musica non era colpevole, era in esilio, sepolta sotto un cumulo di partiture dopo che una voce arrogante, un giorno, mormorò la sentenza: Caos.

